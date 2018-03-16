Где ночью вывезут снег

16.03.2018 15:03 508 Дмитрий Ивьев

В ночь на субботу, 17 марта, в Калуге продолжится уборка улиц. Городская управа опубликовала список улиц, на которых планируется проведение работ. Администрация просит водителей не оставлять там свои машины: ул. Достоевского (участок от ул. Плеханова до Рылеева),

ул. Дзержинского (участок от ул. Плеханова до ул. Баумана),

ул. Георгиевская ( от ул. Баумана до ул. Плеханова),

ул. Большевиков.

ул. Ленина,

ул. Телевизионная (от пл. Телевизионной до пер. Безымянного),

ул. Советская (от д.2 до ул. Ждамировской, четная сторона),

ул. Болдина.





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