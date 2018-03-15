Калужан просят убрать машины с шести улиц

15.03.2018 15:06 174 Дмитрий Ивьев

В ночь на пятницу, 16 марта, в Калуге продолжится уборка снега с улиц. Городская управа просит автомобилистов временно не парковаться в следующих местах: пл. Театральная,

ул. Достоевского (участок от ул. Театральной до ул. Московской),

Тульское шоссе (участок от ул. Можайской до ул. Генерала Попова),

ул. Жукова,

ул. Заводская,

ул. Хрустальная. Фото: Сергей КОНСТАНИНОВ.





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