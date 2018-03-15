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С каких улиц вывезут снег

15.03.2018 11:55 1 464 Дмитрий Ивьев
С каких улиц вывезут снег

В ночь на четверг. 15 марта, с улиц Калуги вывезли около 4000 кубометров снега, сообщает городская управа.

На дороги высыпано более 500 тонн песка и соли.

Днём 15 марта вывоз снега продолжится на следующих участках:

  • Тульское шоссе (от моста через Оку до ул. Генерала Попова),
  • пл. Победы,
  • ул. Степана Разина (участок от пл. Победы до ул. Тульской),
  • ул. Жукова,
  • ул. Хрустальная,
  • ул. Заводская,
  • съезды по ул. Московской (от ул. Поселковой до Путейской),
  • остановки и пешеходные переходы по улицам Кутузова, Азаровской, Беляева, Вилонова, Московской, Дзержинского, Суворова, Степана Разина, 65 лет Победы.


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Тэги: авто
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