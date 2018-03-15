С каких улиц вывезут снег

Тульское шоссе (от моста через Оку до ул. Генерала Попова),

пл. Победы,

ул. Степана Разина (участок от пл. Победы до ул. Тульской),

ул. Жукова,

ул. Хрустальная,

ул. Заводская,

съезды по ул. Московской (от ул. Поселковой до Путейской),

остановки и пешеходные переходы по улицам Кутузова, Азаровской, Беляева, Вилонова, Московской, Дзержинского, Суворова, Степана Разина, 65 лет Победы.