С каких улиц вывезут снег

В ночь на четверг. 15 марта, с улиц Калуги вывезли около 4000 кубометров снега, сообщает городская управа.
На дороги высыпано более 500 тонн песка и соли.
Днём 15 марта вывоз снега продолжится на следующих участках:
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