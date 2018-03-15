За пьяную езду отправили в колонию

46-летнего жителя Спас-Деменского района на год отправили в колонию за езду за рулём в пьяном виде.

Инспекторам он попался в ноябре 2017 года в селе Чипляево.

Позже выяснилось, что годом ранее этого мужчину дважды задерживали в нетрезвом виде на дорогах.

На суде водитель полностью признал свою вину. После освобождения из колонии он в течение трёх лет не сможет получить права.