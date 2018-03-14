Полиция ищет водителя, ехавшего по тротуару на улице Кирова

Во вторник, 13 марта, в социальных сетях появилось видео, на котором водитель, предположительно, Range Rover едет объезжает по тротуару пробку на улице Кирова в Калуге.

Ролик заинтересовал сотрудников ГИБДД. Они просят всех очевидцев происшествия звонить по телефонам: 547-888 или 547-535.