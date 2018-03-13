Ночью снег вывезут с 7 улиц

13.03.2018 16:12 365 Дмитрий Ивьев

В ночь на 14 марта в Калуге коммунальщики планируют вывозить снег с 7 участков. Автомобилистов просят временно не оставлять там свои машины, чтобы не мешать коммунальщикам. мост через Оку (внутренняя сторона),

Тульское шоссе (участок от моста до улицы Генерала Попова),

ул. Хрустальная,

ул. Заводская,

ул. Никитина (четная сторона),

ул. Московская (от ул. Азаровской до ул. Кубяка),

ул. Знаменская.





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