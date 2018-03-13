Ночью снег вывезут с 7 улиц

В ночь на 14 марта в Калуге коммунальщики планируют вывозить снег с 7 участков. Автомобилистов просят временно не оставлять там свои машины, чтобы не мешать коммунальщикам.
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