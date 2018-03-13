В 3 миллиона обойдётся Калуге дорожная разметка

Городские власти занялись поиском подрядчика, который выполнит работы по нанесению дорожной разметки на улицах Калуги. Начальная стоимость муниципального контракта составляет 3 миллиона 258 тысяч рублей.

В списке улиц, на которых обновят разметку, фигурируют 67 наименований. В рамках этого же контракта будет нанесена и разметка вблизи школ и детских учреждений.

Как сказано в аукционной документации, работы будут выполняться по заявке заказчика в течение 20 календарных дней с момента её получения. Контракт рассчитан до 31 августа.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 28 марта. Аукцион запланирован на 2 апреля.