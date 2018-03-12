14 пьяных водителей попались за выходные

За длинные выходные, с 8 по 11 марта, в Калуге сотрудники ГИБДД задержали 14 пьяных водителей. Об этом нам рассказали в городском отделе дорожной полиции.

А в предпраздничный день, 7 марта, на улицах города двое автомобилистов повторно попались пьяными. Им грозит до двух лет лишения свободы.