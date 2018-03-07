Калужан просят не парковаться на 5 улицах

ул. Кирова (от ул. Московской до скв. Мира.),

ул. Московская (от ул. Баррикад до ул. Ленина),

ул. Никитина (от ул. Луначарского до ул. Болдина четная сторона),

ул. Ленина (от ул. Суворова до вокзала Калуга-1),

ул. Московская (от ул. Азаровской до ул. Кубяка).