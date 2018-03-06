Калужан просят убрать машины с шести улиц

06.03.2018 17:15 788 Дмитрий Ивьев

В ночь на среду, 7 марта, в Калуге продолжат вывозить снег. Коммунальщики планируют работать на шести улицах. Городская управа просит временно не оставлять там свои машины. ул. Кирова (участок от ул. Московской до пл. Победы);

ул. Ленина (участок от ул. Суворова до ул. Дзержинского);

ул. Телевизионная (от ул.Телевизионная, д.2а до ул.Труда - четная сторона);

ул. Московская (от ул. Азаровской до ул. Кубяка);

ул. Знаменская;

пер. Теренинский. Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.





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