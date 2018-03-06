Ещё 330 тонн песка высыпали в Калуге

06.03.2018 16:41 386 Дмитрий Ивьев

В ночь на вторник, 6 марта, с улиц Калуги вывезли почти 3900 кубометров снега. Такие данные опубликовала городская управа. На дороги высыпано 330 тонн песка и соли. Днём 6 марта снег убирают на следующих улицах: ул. Вишневского,

пер. Вишневского,

ул. Святослава Федорова,

ул. Октябрьская,

ул. Болдина (нечетная сторона),

ул. Королева,

ул. Марата,

ул. Воробьевская,

ул. Набережная,

скв. Ленина,

ул. Пушкина,

ул. Баженова,

ул. Московская,

пер. Гостинорядский,

остановки и пешеходные переходы: Тульское шоссе, ул. Генерала Попова, ул. Фомушина, ул. Циолковского (тротуар и остановки). Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.





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