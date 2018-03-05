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4 тысячи кубометров снега вывезли с калужских улиц

05.03.2018 17:21 0 439 Дмитрий Ивьев
4 тысячи кубометров снега вывезли с калужских улиц

В ночь на понедельник, 5 марта, с улиц Калуги вывезли около 4 тысяч тонн кубометров снега. Такие данные опубликовала городская управа.

По информации коммунальщиков, город убирается круглосуточно. Последствия обильных снегопадов устраняет более 100 единиц техники.

На улицы города за предыдущую ночь высыпано 505 тонн песка и соли.


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Тэги: авто
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