На уборку Калуги от снега бросили дополнительные силы

После обрушившихся на Калугу снегопадов на уборку города вышло около 100 единиц техники. Об этом сообщает городская управа.

- Уборка города идет в непрерывном режиме, - говорят в администрации. - Основной упор сделан на очистку пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. В непрерывном режиме ведется механизированная уборка тротуаров и проезжей части автомобильных дорог, проводятся работы по подметанию и обработке противогололедными материалами. Управляющим компаниям дано указание оперативно проводить уборку придомовых территорий. Сообщаем, что контроль за работой управляющих компаний осуществляет Госжилинспекция.

Работы обещают продолжить и в ночь на понедельник, 5 марта.