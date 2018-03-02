С каких улиц ночью уберут снег

02.03.2018 16:23 499 Дмитрий Ивьев

В ночь на субботу, 3 марта, в Калуге продолжится вывоз снега. Автомобилистов просят временно не парковаться на следующих улицах: ул. Марата;

мост через Оку с транспортной развязкой по ул. Гагарина;

разделительная полоса по ул. Гагарина (участок от ул. Академика Королева до мостового перехода через Оку);

разделительная полоса по Тульскому шоссе;

ул. Жукова;

ул. Киевская;

ул. 40 лет Октября. Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.





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