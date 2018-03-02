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С каких улиц ночью уберут снег

02.03.2018 16:23 0 499 Дмитрий Ивьев
С каких улиц ночью уберут снег

В ночь на субботу, 3 марта, в Калуге продолжится вывоз снега. Автомобилистов просят временно не парковаться на следующих улицах:

  • ул. Марата;
  • мост через Оку с транспортной развязкой по ул. Гагарина;
  • разделительная полоса по ул. Гагарина (участок от ул. Академика Королева до мостового перехода через Оку);
  • разделительная полоса по Тульскому шоссе;
  • ул. Жукова;
  • ул. Киевская;
  • ул. 40 лет Октября.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: авто дороги
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