Снег ночью вывезут с семи улиц

ул. Герцена (на участке от ул. Суворова до ул. Труда),

ул. Огарева,

ул. Баррикад (на участке от ул. Ленина до ул. Плеханова),

ул. Советская (на участке от ул. Родниковой до ул. Полевой),

разделительная полоса по ул. Гагарина (на участке от ул. Академика Королева до мостового перехода через Оку),

ул. Генерала Попова,

разделительная полоса по Тульскому шоссе.