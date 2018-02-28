Коммунальщики рассказали, с каких улиц вывезут снег

В среду, 28 февраля, в Калуге продолжается уборка снега с улиц. Городская управа опубликовала список улиц, на которых будет вестись работа.

ул. Мичурина,

ул. Баррикад,

ул. Герцена (участок от ул. Суворова до ул. Труда),

ул. Путейская,

ул. Окружная,

путепровод по ул. Московской (от ул. Поселковой до ул. Азаровской),

дамба Яченского водохранилища,

мост через Оку,

ул. Салтыкова-Щедрина,

ул. Королева (участок от разворотного кольца до музея космонавтики),

вывоз с остановок и пешеходных переходов по ул. Верховой.

За минувшие сутки на дороги высыпали около 123 тонн песка и соли.