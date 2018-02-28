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Коммунальщики рассказали, с каких улиц вывезут снег

28.02.2018 13:45 0 545 Дмитрий Ивьев
Коммунальщики рассказали, с каких улиц вывезут снег

В среду, 28 февраля, в Калуге продолжается уборка снега с улиц. Городская управа опубликовала список улиц, на которых будет вестись работа.

  • ул. Мичурина,
  • ул. Баррикад,
  • ул. Герцена (участок от ул. Суворова до ул. Труда),
  • ул. Путейская,
  • ул. Окружная,
  • путепровод по ул. Московской (от ул. Поселковой до ул. Азаровской),
  • дамба Яченского водохранилища,
  • мост через Оку,
  • ул. Салтыкова-Щедрина,
  • ул. Королева (участок от разворотного кольца до музея космонавтики),
  • вывоз с остановок и пешеходных переходов по ул. Верховой.

За минувшие сутки на дороги высыпали около 123 тонн песка и соли.


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Тэги: авто

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