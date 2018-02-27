С каких улиц вывезут снег

27.02.2018 13:07 198 Дмитрий Ивьев

В понедельник, 26 февраля, с улиц Калуги вывезли 3800 кубометров снега, высыпано 306 тонн песка и соли. Об этом рассказали в городской управе. А во вторник работы продолжаются на следующих улицах: ул. Клюквина,

ул. Мичурина,

ул. Никитина (участок от ул. Степана Разина до ул. Луначарского),

ул. Путейская,

путепровод по ул. Московской (от ул. Поселковой до ул. Азаровской),

ул. Салтыкова-Щедрина,

дамба Яченского водохранилища,

мост через Оку,

ул. Первомайская,

ул. Дарвина,

ул. Карпова (участок от ул. Театральной до Гостиных рядов),

ул. Воскресенская,

ул. Генерала Попова (четная сторона).





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