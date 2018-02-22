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Коммунальщики рассказали, с каких улиц вывезут снег

22.02.2018 15:07 4 333 Дмитрий Ивьев
Коммунальщики рассказали, с каких улиц вывезут снег

В четверг, 22 февраля, в Калуге продолжается вывоз снега. Городская управа опубликовала список улиц, на которых сегодня работают коммунальщики.

Вывоз снега:

  • ул. Кибальчича (четная сторона),
  • ул. Малоярославецкая (нечетная сторона),
  • ул. Социалистическая,  
  • ул. Широкая,
  • ул. Чичерина,
  • ул. Сосновая Роща,
  • пер. Баррикад.

Уборка остановок и пешеходных переходов:

  • Грабцевское шоссе, д. 108-124,
  • перекресток улиц Октябрьская и Добровольского,
  • ул. Московская,  
  • ул. Светлая,
  • ул. Салтыкова-Щедрина,
  • ул. Ленина,
  • ул. Подвойского,
  • ул. Степана Разина,
  • пл. Победы,
  • ул. Первомайская,
  • ул. Генерала Попова (от Тульского шоссе до ул. Академической).

За предыдущие сутки, по официальным данным, из Калуги вывезли 4,5 тысячи кубометров снега. На дороги высыпали 296 тонн песка и соли.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: авто

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