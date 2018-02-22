Коммунальщики рассказали, с каких улиц вывезут снег

В четверг, 22 февраля, в Калуге продолжается вывоз снега. Городская управа опубликовала список улиц, на которых сегодня работают коммунальщики.
Вывоз снега:
|
Уборка остановок и пешеходных переходов:
|
За предыдущие сутки, по официальным данным, из Калуги вывезли 4,5 тысячи кубометров снега. На дороги высыпали 296 тонн песка и соли.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
В Калуге ищут свидетелей аварии с бензовозом 22.02.2018 09:51
Калужан просят убрать машины с восьми улиц 21.02.2018 16:58
Названа дата открытия Южного обхода Калуги 21.02.2018 13:05
С каких улиц вывезут снег 21 февраля 21.02.2018 12:05
Пьяного угонщика поймали на улице Московской 21.02.2018 11:28
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: