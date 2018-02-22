Коммунальщики рассказали, с каких улиц вывезут снег

22.02.2018 15:07 333 Дмитрий Ивьев

В четверг, 22 февраля, в Калуге продолжается вывоз снега. Городская управа опубликовала список улиц, на которых сегодня работают коммунальщики. Вывоз снега: ул. Кибальчича (четная сторона),

ул. Малоярославецкая (нечетная сторона),

ул. Социалистическая,

ул. Широкая,

ул. Чичерина,

ул. Сосновая Роща,

пер. Баррикад. Уборка остановок и пешеходных переходов: Грабцевское шоссе, д. 108-124,

перекресток улиц Октябрьская и Добровольского,

ул. Московская,

ул. Светлая,

ул. Салтыкова-Щедрина,

ул. Ленина,

ул. Подвойского,

ул. Степана Разина,

пл. Победы,

ул. Первомайская,

ул. Генерала Попова (от Тульского шоссе до ул. Академической). За предыдущие сутки, по официальным данным, из Калуги вывезли 4,5 тысячи кубометров снега. На дороги высыпали 296 тонн песка и соли. Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.





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