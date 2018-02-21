Калужан просят убрать машины с восьми улиц

21.02.2018 16:58 782 Дмитрий Ивьев

В ночь на четверг, 22 февраля, в Калуге планируют убрать снег с восьми улиц. Соответствующий список опубликовала городская управа. Водителей просят временно не парковать там свои машины. ул. Первых Коммунаров,

ул. Чичерина,

ул. Социалистическая,

ул. Широкая,

ул.Степана Разина,

ул. Подвойского,

ул. Первомайская,

пл. Победы. Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.





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