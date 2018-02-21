Названа дата открытия Южного обхода Калуги

Работы над строительством Южного обхода Калуги и третьего моста через Оку завершатся 1 августа 2018 года. Об этом 20 февраля на встрече с депутатами городской думы Калуги заявил губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ.

- Всегда в период строительства есть какие-то неудобства и их надо пережить, - прокомментировал он жалобы народных избранников на состояние некоторых дорожных участков. - Ездить на таких участках нужно особенно аккуратно, не создавая аварийных ситуаций.

Напомним, Южный обход призван освободить Гагаринский мост от транзитного транспорта. После его открытия машины смогут следовать от Киевской к Тульской трассе по новой дороге.