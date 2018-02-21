С каких улиц вывезут снег 21 февраля

В среду, 21 февраля, в Калуге планируют вывезти снег с 11 улиц. Об этом сообщает городская управа.
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За предыдущие сутки коммунальщики убрали почти 4000 кубометров снега, на дороги высыпано 475 тонн песка и соли.
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