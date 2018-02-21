С каких улиц вывезут снег 21 февраля

ул. Кубяка (четная сторона),

ул. Ленина (участок от ул. Суворова до ул. Карла Либкнехта и участок от ул. Кирова до пл. Старый Торг),

ул. Баррикад (от ул. Московской до Веры Андриановой ),

пл. Телевизионная,

ул. Сельская,

пер. Сельский ( проезжая часть + тротуар),

ул. Кирова,

пл. Победы,

остановки и пешеходные переходы по ул. Генерала Попова,

пл. Сквер Мира,

ул. Гагарина (от скв. Мира до ул. Королева).