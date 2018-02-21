Пьяного угонщика поймали на улице Московской

На днях в Калуге на улице Московской сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада Ларгус». Находившийся за рулём 26-летний мужчина имел признаки опьянения, рассказали в среду, 21 февраля, в полиции.

- В ходе проверки по базам данных было установлено, что ранее данный гражданин привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, а транспортное средством, которым он управлял, числится в угоне с 11 февраля, - подчеркнули в управлении МВД.

За пьяную езду водителю грозит уголовное дело. Проверка по поводу угона сейчас продолжается.