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Пьяного угонщика поймали на улице Московской

21.02.2018 11:28 2 1610 Дмитрий Ивьев
Пьяного угонщика поймали на улице Московской

На днях в Калуге на улице Московской сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада Ларгус». Находившийся за рулём 26-летний мужчина имел признаки опьянения, рассказали в среду, 21 февраля, в полиции.

- В ходе проверки по базам данных было установлено, что ранее данный гражданин привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, а транспортное средством, которым он управлял, числится в угоне с 11 февраля, - подчеркнули в управлении МВД.

За пьяную езду водителю грозит уголовное дело. Проверка по поводу угона сейчас продолжается.


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Тэги: авто криминал

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