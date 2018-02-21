Стоянку запретили на 32 улицах

В последние недели на 32 улицах Калуги запретили стоянку в ночное время. Там установлены соответствующие знаки и таблички, рассказали в среду, 21 февраля, в городской управе.

В список улиц, на которых вводятся ограничения, вошли:

ул. Баррикад — четная сторона до ул. Ленина, д. 140; четная сторона — от ул. Московской до ул. Ленина; четная и нечетная стороны на всей протяженности участка от ул. Воронина до ул. Плеханова;

ул. Чижевского — четная, нечетная стороны на всей протяженности от ул. Максима Горького до ул. Ленина; четная сторона — от ул. Ленина до ул. Московской;

ул. Огарева — четная, нечетная стороны на всей протяженности;

ул. Пролетарская — четная, нечетная стороны на всей протяженности;

ул. Плеханова — четная сторона;

ул. Веры Андриановой — участок дороги от ул. Карла Либкнехта;

ул. Бульвар Энтузиастов;

пер. Теренинский;

ул. Болотникова;

ул. Клюквина;

ул. Поле Свободы;

ул. Калинина;

ул. Пионерская;

ул. Бутома;

пер. Чичерина;

ул. Кооперативная;

ул. Циолковского;

ул. Добровольского;

пер. Вишневского;

ул. Кубяка.

ул. Малоярославецкая;

ул. Кибальчича;

ул. Мичурина;

ул. Войкова;

ул. Глаголева;

ул. Инженерная;

ул. Комарова;

ул. Никитина;

ул. Октябрьская;

ул. Платова;

ул. Стеклянников Сад;

ул. Хрустальная.

Кроме того, знак «Место стоянки легкового такси» будет установлен в районе здания железнодорожного вокзала станции Калуга-1. На перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта будет изменена схема организации дорожного движения. Там организуют движение в три полосы со стороны улицы Веры Андриановой. Также знак «Стоянка запрещена» появится на улице Привокзальной в районе дома 7а.