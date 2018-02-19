Шёл на рекорд: мужчина собрал 61 штраф за превышение скорости

Житель посёлка Полотняный Завод собрал «коллекцию» из 61 штрафа за превышение скорости.
- В общей сложности он задолжал 54 тысячи рублей, - сообщает в понедельник, 19 февраля, пресс-служба УФССП по Калужской области. - Судебные приставы вызвали гражданина и предупредили: если долг не будет погашен в срок, водитель будет временно ограничен в праве управления автомобилем, а также в праве выезда за пределы страны.
В итоге автомобилист полностью оплатил долг.
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