Ночью просят убрать машины с 5 улиц

16.02.2018 17:02 651 Дмитрий Ивьев

В ночь на субботу, 17 февраля, в Калуге коммунальщики планируют вывозить снег с пяти улиц. Водителей просят не оставлять там свои машины, чтобы не мешать работе техники. Сиреневый б-р,

ул. Гагарина (участок от ул. Королева до скв. Мира),

ул. Никитина (от ул. Болдина до ул. Луначарского),

ул. Чичерина (четная сторона),

ул. Московская (от разворотного кольца микр-на Северный до ул. Кубяка).





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