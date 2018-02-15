850 миллионов получит Калужская область на развитие дорог

Правительство РФ одобрило на своём заседании документ о предоставлении регионам в 2018 году межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности.

Средства выделяются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Общий объём финансирования составляет более 17 миллиардов рублей. Трансферты будут распределены между 30 субъектами страны.

В их числе есть и Калужская область. Наш регион получит 850 миллионов рублей «на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития РФ проектов».

Как сообщает портал правительства России, «принятое решение будет способствовать развитию и модернизации сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, достижению целевых показателей региональных программ».