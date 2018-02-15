С каких улиц ночью вывезут снег

15.02.2018 16:11 671 Дмитрий Ивьев

В ночь на пятницу, 16 февраля, коммунальщики планируют вывезти снег с девяти улиц Калуги. Автомобилистов просят временно не оставлять там свои машины, рассказали нам в городской управе. ул. Чичерина,

ул. Огарева (четная сторона),

ул. Чижевского (четная сторона),

ул. Никитина,

ул. Московская (от ул. Азаровской до ул. Кубяка),

ул. 65 лет Победы,

ул. Кирова,

ул. Рылеева (участок от ул. Кирова до ул. Георгиевской),

ул. Гагарина.





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