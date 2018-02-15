С каких улиц ночью вывезут снег

В ночь на пятницу, 16 февраля, коммунальщики планируют вывезти снег с девяти улиц Калуги.
Автомобилистов просят временно не оставлять там свои машины, рассказали нам в городской управе.
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