Какие трассы отремонтируют в этом году

В 2018 году в калужской области планируется привести в порядок 157 километров федеральных трасс. Об этом нам рассказали в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».
Капитальный ремонт будет проведен на 10-километровом участке подъезда к Калуге и на участке окружной дороги протяженностью 9 километров.
Полностью планируется отремонтировать 7,5 километра дороги между трассами А130 и М3.
- Кроме того, на трех участках трассы А-130 общей протяженностью 120 километров выполнят устройство поверхностной обработки, - отмечают в управлении. - Дорожники восстановят верхний слой покрытия в Износковском, Юхновском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском и Куйбышевском районах.
Также будут отремонтированы правый и левый мосты через реку Киёвка на 35 километре окружной дороги и два путепровода на 24 и 36 километрах.
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