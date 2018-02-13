На 7 улицах просят не оставлять машины

13.02.2018 15:51 1079 Дмитрий Ивьев

В ночь на среду, 14 февраля, в Калуге будут вывозить снег с семи улиц. Администрация города просит автомобилистов временно не парковать там свои машины. ул. Достоевского (участок от ул. Театральной до ул. Московской),

ул. Марата,

ул. Дзержинского (участок от ул. Московской до ул. Марата),

ул. Чапаева,

ул. Заводская,

ул. Зерновая,

пл. Маяковского.





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