Прокуратура предъявила горуправе претензии по уборке улиц от снега

Во вторник, 13 февраля, пресс-служба прокуратуры Калужской области опубликовала результаты проверки по выявлению нарушений при уборке автодорог Калуги в период с 5 по 8 февраля. В эти дни движение транспорта в городе было сильно осложнено.
Результаты проверки показали, что эти затруднения вызваны низким качеством работы служб и организаций, ответственных за содержание дорог. В списке объектов, на которых не проведены работы по ликвидации зимней скользкости проезжей части, фигурирует 21 улица:
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Кроме того, коммунальщики не провели работы по уборке снежных валов, расположенных вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов общественного транспорта на 25 участках:
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- Также 9 февраля прокуратура г. Калуги провела отбор песчано-соляной смеси, которую используют МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» и ООО «Э-КО» для борьбы с зимней скользкостью на автодорогах, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В ходе проведения испытаний смеси установлено, что в образцах, отобранных у ООО «Э-КО» массовая доля химических противогололёдных материалов (ПГМ) составляет всего 2,8 %. Согласно «Руководству по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» комбинированные ПГМ должны иметь в своем составе не менее 10%. Аналогичные требования также указаны в техническом задании к муниципальному контракту на выполнение работ. Образцы песчано-соляной смеси, используемые МБУ «СМЭУ» требованиям соответствуют, ПГМ составило 12,3 %.
В связи с этим городская прокуратура внесла в адрес городского головы представление об устранении указанных нарушений и недопущения их впредь.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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