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Прокуратура предъявила горуправе претензии по уборке улиц от снега

13.02.2018 11:51 26 5361 Оксана КОЛОСОВА
Прокуратура предъявила горуправе претензии по уборке улиц от снега

Во вторник, 13 февраля, пресс-служба прокуратуры Калужской области опубликовала результаты проверки по выявлению нарушений при уборке автодорог Калуги в период с 5 по 8 февраля. В эти дни движение транспорта в городе было сильно осложнено.

Результаты проверки показали, что эти затруднения вызваны низким качеством работы служб и организаций, ответственных за содержание дорог. В списке объектов, на которых не проведены работы по ликвидации зимней скользкости проезжей части, фигурирует 21 улица:

  • ул. Гагарина
  • ул. Московская
  • ул. Киевка
  • ул. Гурьянова
  • ул. Хрустальная
  • ул. Путейская
  • ул. Зерновая
  • ул. Киевский проезд
  • ул. Грабцевское шоссе
  • ул. Терепецкое кольцо
  • ул. Школьная (п. Резвань)
  • ул. Клюквина – Новаторская
  • ул. Московская (участки от ул. Азаровская до ул. Поселковая, от ул. К. Либкнехта до ул. Ленина)
  • ул. Молодёжная
  • пер. Новаторский
  • ул. Лесная (п. Мстихино)
  • автодорога от д. Карачево до п.Муратовский щебзавод
  • автодорога от ул. Московской до д. Матюнино
  • автодорога Ильинка – Жерело
  • автодорога ул. Маяковского – Чапаева
  • автодорога «Силикатный – Анненки».

Кроме того, коммунальщики не провели работы по уборке снежных валов, расположенных вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов общественного транспорта на 25 участках:

  • ул. Некрасова, д. 23
  • ул. Грабцевское шоссе, д. 101
  • ул. Тарутинская д. 57
  • ул.Тарутинская, д. 70
  • Грабцевское шоссе д. 101 корпус 1
  • Тарутинская, д. 170
  • ул. Взлетная (в районе д. 40)
  • ул. Болдина, д. 55А
  • ул. Болдина, д. 10
  • ул. Болдина (в районе д. 15)
  • ул. Тульская 128А
  • ул. Киевка, д. 3
  • ул. Первых коммунаров, д. 2/2
  • ул. Ждамировская (в районе д. 10)
  • ул. Трудовая, д. 12
  • ул. Ждамировская, д. 5
  • ул. Льва Толстого, д. 4/2
  • ул. Советская, д. 45А
  • ул. Советская, д. 3
  • ул. Тульская, д. 189 стр. 9
  • перекрёсток улиц Клюквина и Новаторская
  • ул. Молодёжная, д. 20
  • перекрёсток улиц Маяковского и Чапаева
  • ул. Молодёжная и пер. Новаторский
  • ул. Путейская и д. 292 по ул. Московская.

- Также 9 февраля прокуратура г. Калуги провела отбор песчано-соляной смеси, которую используют МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» и ООО «Э-КО» для борьбы с зимней скользкостью на автодорогах, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В ходе проведения испытаний смеси установлено, что в образцах, отобранных у ООО «Э-КО» массовая доля химических противогололёдных материалов (ПГМ) составляет всего 2,8 %. Согласно «Руководству по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» комбинированные ПГМ должны иметь в своем составе не менее 10%. Аналогичные требования также указаны в техническом задании к муниципальному контракту на выполнение работ. Образцы песчано-соляной смеси, используемые МБУ «СМЭУ» требованиям соответствуют, ПГМ составило 12,3 %.

В связи с этим городская прокуратура внесла в адрес городского головы представление об устранении указанных нарушений и недопущения их впредь.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: авто дороги

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