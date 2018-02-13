Прокуратура предъявила горуправе претензии по уборке улиц от снега

Во вторник, 13 февраля, пресс-служба прокуратуры Калужской области опубликовала результаты проверки по выявлению нарушений при уборке автодорог Калуги в период с 5 по 8 февраля. В эти дни движение транспорта в городе было сильно осложнено.

Результаты проверки показали, что эти затруднения вызваны низким качеством работы служб и организаций, ответственных за содержание дорог. В списке объектов, на которых не проведены работы по ликвидации зимней скользкости проезжей части, фигурирует 21 улица:

ул. Гагарина

ул. Московская

ул. Киевка

ул. Гурьянова

ул. Хрустальная

ул. Путейская

ул. Зерновая

ул. Киевский проезд

ул. Грабцевское шоссе

ул. Терепецкое кольцо

ул. Школьная (п. Резвань)

ул. Клюквина – Новаторская

ул. Московская (участки от ул. Азаровская до ул. Поселковая, от ул. К. Либкнехта до ул. Ленина)

ул. Молодёжная

пер. Новаторский

ул. Лесная (п. Мстихино)

автодорога от д. Карачево до п.Муратовский щебзавод

автодорога от ул. Московской до д. Матюнино

автодорога Ильинка – Жерело

автодорога ул. Маяковского – Чапаева

автодорога «Силикатный – Анненки».

Кроме того, коммунальщики не провели работы по уборке снежных валов, расположенных вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов общественного транспорта на 25 участках:

ул. Некрасова, д. 23

ул. Грабцевское шоссе, д. 101

ул. Тарутинская д. 57

ул.Тарутинская, д. 70

Грабцевское шоссе д. 101 корпус 1

Тарутинская, д. 170

ул. Взлетная (в районе д. 40)

ул. Болдина, д. 55А

ул. Болдина, д. 10

ул. Болдина (в районе д. 15)

ул. Тульская 128А

ул. Киевка, д. 3

ул. Первых коммунаров, д. 2/2

ул. Ждамировская (в районе д. 10)

ул. Трудовая, д. 12

ул. Ждамировская, д. 5

ул. Льва Толстого, д. 4/2

ул. Советская, д. 45А

ул. Советская, д. 3

ул. Тульская, д. 189 стр. 9

перекрёсток улиц Клюквина и Новаторская

ул. Молодёжная, д. 20

перекрёсток улиц Маяковского и Чапаева

ул. Молодёжная и пер. Новаторский

ул. Путейская и д. 292 по ул. Московская.

- Также 9 февраля прокуратура г. Калуги провела отбор песчано-соляной смеси, которую используют МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» и ООО «Э-КО» для борьбы с зимней скользкостью на автодорогах, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В ходе проведения испытаний смеси установлено, что в образцах, отобранных у ООО «Э-КО» массовая доля химических противогололёдных материалов (ПГМ) составляет всего 2,8 %. Согласно «Руководству по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» комбинированные ПГМ должны иметь в своем составе не менее 10%. Аналогичные требования также указаны в техническом задании к муниципальному контракту на выполнение работ. Образцы песчано-соляной смеси, используемые МБУ «СМЭУ» требованиям соответствуют, ПГМ составило 12,3 %.

В связи с этим городская прокуратура внесла в адрес городского головы представление об устранении указанных нарушений и недопущения их впредь.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.