Платные парковки во дворах теперь реальность

В конце прошлого года Госдума приняла закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», который сразу наделал много шума. Пошли разговоры, что в законе есть лазейка, которая позволяет местным властям сделать платную парковку везде, в том числе и во дворе жилого дома. Автомобилисты запаниковали. Оно и понятно: приезжаешь домой, а там — забор и паркомат стоит.
Что же в законе
Много недосказанности. Так, в статье 13 «Требования к платной парковке» есть лишь одно чёткое требование: «Территория, на которой организована платная парковка, должна быть обозначена дорожными знаками и дорожной разметкой, оборудована автоматизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме». И никакого перечня мест, где она может быть организована, нет. Тут же заговорили о том, что, если захотеть, можно сделать парковку где угодно. В п. 2 ст. 13 указано, что законом субъекта Российской Федерации могут быть запрещены платные парковки на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Получается, по умолчанию они разрешены, а власти на своё усмотрение могут их запретить.
Кому пойдут деньги
Решение об организации платной парковки местные власти должны принимать по согласованию с жителями. Здесь тоже не ясно, как это должно происходить. Владельцем парковки будет собственник земли. Зачастую двор жильцам не принадлежит. Если вы не сделали межевание и не поставили его на кадастровый учёт (а это стоит денег), значит, земля находится в собственности города. Почему бы здесь не сделать платную парковку и не собирать деньги в городскую казну? И даже если двор стоит на кадастровом учёте, парковка может быть платной. Если в вашем доме у большинства жителей машин нет, они могут проголосовать «за» и принять такое решение, а собранные деньги тратить на ремонт, благоустройство или, скажем, на оплату части коммунальных услуг.
Закон вступит в силу 30 декабря этого года. Напомним, что в Калуге уже был прецедент, когда во дворе дома № 41 по улице 65 лет Победы собственник земли организовал платную парковку. Поставить там машину стоило 550 рублей в месяц. Тогда местные жители возмутились, дело стало резонансным, и губернатор Анатолий Артамонов запретил взимание арендной платы с жильцов.
|— Решение о том, как использовать земельный участок, на котором расположен дом, — в компетенции общего собрания собственников. В том числе можно ввести ограничения, — говорит руководитель юридического бюро Александр КОВАЛЁВ. — Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов — не менее 2/3 голосов от общего числа собственников.
Как правильно организовать во дворе парковку
Если земля стоит на кадастровом учёте, вы можете решить, как ею распорядиться.
Внимание!
При проведении общего собрания подписи должны ставить именно собственники, а не все живущие в доме. В протоколе нужно указывать номер свидетельства собственности на квартиру.
Даже если вы провели собрание, кто-то может инициировать пересмотр его решения. Если в вашем доме есть муниципальные квартиры (неприватизированные), то за эту площадь голосует управление жилищно-коммунального хозяйства. И в этом случае надо уведомить о проведении собрания город.
С заявлением о формировании земельного участка может обратиться собственник любого жилого помещения, которое находится в этом доме, после того как будет принято решение на общем собрании и 2/3 собственников проголосует «за».
После постановки на кадастровый учёт все собственники жилых помещений дома становятся собственниками этого участка. Они вправе владеть и распоряжаться им по своему усмотрению, но не нарушая при этом законодательства.
|
На мосту опять собирается пробка 06.02.2018 16:54
Калужский «Фольксваген» увеличил экспорт на 70% 06.02.2018 15:59
Фуры перестали пускать на Гагаринский мост 06.02.2018 12:13
«Зараза ты педальная!» Калужане три часа добирались с работы домой 06.02.2018 12:06
Скучая в пробке, калужане отжигали в Яндекс.Картах 06.02.2018 10:49
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: