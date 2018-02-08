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Платные парковки во дворах теперь реальность

08.02.2018 16:27 9 1693 Татьяна Светлова
Платные парковки во дворах теперь реальность

В конце прошлого года Госдума приняла закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», который сразу наделал много шума. Пошли разговоры, что в законе есть лазейка, которая позволяет местным властям сделать платную парковку везде, в том числе и во дворе жилого дома. Автомобилисты запаниковали. Оно и понятно: приезжаешь домой, а там — забор и паркомат стоит.

Что же в законе

Много недосказанности. Так, в статье 13 «Требования к платной парковке» есть лишь одно чёткое требование: «Территория, на которой организована платная парковка, должна быть обозначена дорожными знаками и дорожной разметкой, оборудована автоматизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме». И никакого перечня мест, где она может быть организована, нет. Тут же заговорили о том, что, если захотеть, можно сделать парковку где угодно. В п. 2 ст. 13 указано, что законом субъекта Российской Федерации могут быть запрещены платные парковки на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Получается, по умолчанию они разрешены, а власти на своё усмотрение могут их запретить.

Кому пойдут деньги

Решение об организации платной парковки местные власти должны принимать по согласованию с жителями. Здесь тоже не ясно, как это должно происходить. Владельцем парковки будет собственник земли. Зачастую двор жильцам не принадлежит. Если вы не сделали межевание и не поставили его на кадастровый учёт (а это стоит денег), значит, земля находится в собственности города. Почему бы здесь не сделать платную парковку и не собирать деньги в городскую казну? И даже если двор стоит на кадастровом учёте, парковка может быть платной. Если в вашем доме у большинства жителей машин нет, они могут проголосовать «за» и принять такое решение, а собранные деньги тратить на ремонт, благоустройство или, скажем, на оплату части коммунальных услуг.

Закон вступит в силу 30 декабря этого года. Напомним, что в Калуге уже был прецедент, когда во дворе дома № 41 по улице 65 лет Победы собственник земли организовал платную парковку. Поставить там машину стоило 550 рублей в месяц. Тогда местные жители возмутились, дело стало резонансным, и губернатор Анатолий Артамонов запретил взимание арендной платы с жильцов.

  — Решение о том, как использовать земельный участок, на котором расположен дом, — в компетенции общего собрания собственников. В том числе можно ввести ограничения, — говорит руководитель юридического бюро Александр КОВАЛЁВ. — Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов — не менее 2/3 голосов от общего числа собственников.

Как правильно организовать во дворе парковку

Если земля стоит на кадастровом учёте, вы можете решить, как ею распорядиться.

  1. Сначала надо определиться с инициативной группой, которая проведёт общее собрание. Решение принимается 2/3 голосов собственников, определяется источник финансирования: на какие деньги будет проводиться межевание.
  2. По решению собрания собственников в органы самоуправления подаётся заявление с просьбой отмежевать участок.
  3. После того как будет проведено межевание, собрание собственников 2/3 голосов указывает в протоколе правила пользования парковкой.

Внимание!

При проведении общего собрания подписи должны ставить именно собственники, а не все живущие в доме. В протоколе нужно указывать номер свидетельства собственности на квартиру.
Даже если вы провели собрание, кто-то может инициировать пересмотр его решения. Если в вашем доме есть муниципальные квартиры (неприватизированные), то за эту площадь голосует управление жилищно-коммунального хозяйства. И в этом случае надо уведомить о проведении собрания город.

С заявлением о формировании земельного участка может обратиться собственник любого жилого помещения, которое находится в этом доме, после того как будет принято решение на общем собрании и 2/3 собственников проголосует «за».

После постановки на кадастровый учёт все собственники жилых помещений дома становятся собственниками этого участка. Они вправе владеть и распоряжаться им по своему усмотрению, но не нарушая при этом законодательства.

Эта статья была опубликована в №6 газеты «Калужский перекрёсток» от 7 февраля 2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


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Тэги: авто

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