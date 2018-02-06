Калужский «Фольксваген» увеличил экспорт на 70%

Экспорт легковых автомобилей из России за 11 месяцев 2017 года увеличился на 12,7% - до 77 300 штук на общую сумму 1,205 миллиарда долларов.

Улучшилась статистика практически у всех производителей. Калужский завод «Фольксваген» в 2017 году нарастил экспорт на 70% - до 25 100 машин, сообщает 6 февраля РБК.