С каких улиц сегодня вывезут снег

Днём в понедельник, 5 февраля, улицы Калуги убирают от снега 105 рабочих и 91 единица техники. Такие данные опубликовала городская управа.
Снег будут вывозить с 11 улиц:
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Кроме того, рабочие займутся очисткой от снега остановок и пешеходных переходов по улицам Кирова, Ленина, Баженова, Пушкина, Королева и Московской.
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