С каких улиц сегодня вывезут снег

05.02.2018 14:44 1081 Дмитрий Ивьев

Днём в понедельник, 5 февраля, улицы Калуги убирают от снега 105 рабочих и 91 единица техники. Такие данные опубликовала городская управа. Снег будут вывозить с 11 улиц: ул. Кирова (участок от ул. Московской до ул. Рылеева, нечетная сторона),

ул. Королева,

ул. Баженова,

ул. Пушкина,

пер. Григоров,

пл. Старый Торг,

ул. Плеханова (участок от ул. Суворова до ул. Труда),

ул. Труда,

ул. Ленина (участок от ул. Суворова до автовокзала, четная сторона),

ул. Жукова (четная сторона),

ул. Карла Либкнехта (четная сторона). Кроме того, рабочие займутся очисткой от снега остановок и пешеходных переходов по улицам Кирова, Ленина, Баженова, Пушкина, Королева и Московской.





Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus Подписаться Поделиться:

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Карта настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала: 0%



Не зацепила: 0% Опечалила: 0%



Возмутила: 0%

Порадовала Возмутила Опечалила Не зацепила





Комментарии читателей: 3 шт.