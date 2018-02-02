С каких улиц ночью вывезут снег

02.02.2018 15:17 489 Дмитрий Ивьев

В ночь на субботу, 3 февраля, коммунальщики планируют вывозить снег с семи улиц Калуги. Городская управа опубликовала обращения к автомобилистам с просьбой временно не парковать там свои машины. пер. Григоров,

ул.Смоленская,

ул. Гагарина (разделительная полоса, участок от сквера Мира до ул. Королева),

ул. Светлая (от ул. Московская до д. 5),

ул. Центральная,

ул. Широкая,

пер. Чичерина.





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