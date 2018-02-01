Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Пятница, 02 февраля
$ 56.18 0.11
69.93 0.39
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Калужан просят убрать авто с 7 улиц

01.02.2018 17:30 5 862 Дмитрий Ивьев
Калужан просят убрать авто с 7 улиц

В ночь на пятницу, 2 февраля, в Калуге коммунальщики планируют вывозить снег с 7 улиц. Автомобилистов просят на время не оставлять там свой транспорт.

  • ул. Кирова (разделительная полоса),
  • ул. Московская (участок от ул. Кирова до ул. Баррикад),
  • ул. Гагарина,
  • ул. Луначарского (участок от ул. Дзержинского до ул. Кутузова),
  • ул. Ленина (участок от ул. Суворова до ул. Карла Либкнехта),
  • ул. Баррикад (участок от ул. Ленина до ул. Московской),
  • пер. Баррикад.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

На окружной дороге отключили освещение 01.02.2018 09:33

Калужских автомобилистов просят очистить семь улиц 31.01.2018 16:47

Сильный снегопад: водителей просят не выезжать на дороги 30.01.2018 10:41

Калужан просят убрать машины с 7 улиц 29.01.2018 16:46

Губернатор предложил вернуться к закону о жёлтом такси 29.01.2018 12:53


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Для детей

пт 02 февраля, 16:00
Безумная Лаборатория. Мастер-класс
Безумная лаборатория
сб 03 февраля, 14:00
Сказки тетушки Совы
Калужский музей изобразительных искусств
сб 03 февраля, 15:00
Мастер-класс «Бутоньерка – маленький букет»
Калужский музей изобразительных искусств
вс 04 февраля, 11:00
Интерактивный спектакль "Вязаные истории"
Калуга

Концерты

пт 02 февраля, 20:00
Концерт Аtava. Презентация альбома "Не быть проще"
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 03 февраля, 21:00
Teufelstanz: Презентация Альбома
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 03 февраля, 17:00
Парад ударных инструментов
Дом музыки
вс 04 февраля, 19:00
Концерт группы Элизиум
Мажор, бар

Кино

Zомбоящик
Плюшевый монстр
Селфи
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Новости компаний

Праздник в «Бургер Кинге»: клоуны, игры, мыльные пузыри

«В плюсе» с «Ростелекомом» уже десятки калужских компаний

В России запретили операции с землёй без межевания

Болит спина? Узнайте, как мы можем помочь!

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Новости партнеров

Преимущества и недостатки микрофинансовых организаций с промокодом Манимен

Решение проблемы сточных вод: как выбрать решетки

Сервис ГдеЦена.ру – помощник для поиска товаров по выгодным ценам

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.