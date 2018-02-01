Калужан просят убрать авто с 7 улиц

01.02.2018 17:30 862 Дмитрий Ивьев

В ночь на пятницу, 2 февраля, в Калуге коммунальщики планируют вывозить снег с 7 улиц. Автомобилистов просят на время не оставлять там свой транспорт. ул. Кирова (разделительная полоса),

ул. Московская (участок от ул. Кирова до ул. Баррикад),

ул. Гагарина,

ул. Луначарского (участок от ул. Дзержинского до ул. Кутузова),

ул. Ленина (участок от ул. Суворова до ул. Карла Либкнехта),

ул. Баррикад (участок от ул. Ленина до ул. Московской),

пер. Баррикад.





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