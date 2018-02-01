На окружной дороге отключили освещение

В среду, 31 января, на окружной дороге в Калуге в районе деревни Петрово отключили искусственное освещение.
- Просим водителей быть особо внимательными при движении в темное время суток и в условиях неблагоприятных погодных явлений, - говорится в сообщении Управления дорогами «Москва – Бобруйск».
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