На окружной дороге отключили освещение

01.02.2018 09:33 992 Дмитрий Ивьев

В среду, 31 января, на окружной дороге в Калуге в районе деревни Петрово отключили искусственное освещение. - Просим водителей быть особо внимательными при движении в темное время суток и в условиях неблагоприятных погодных явлений, - говорится в сообщении Управления дорогами «Москва – Бобруйск».





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