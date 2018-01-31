Калужских автомобилистов просят очистить семь улиц

31.01.2018 16:47 1034 Дмитрий Ивьев

Вечером в среду, 31 января, автомобилистов просят убрать машины с 7 улиц Калуги. Ночью коммунальщики будут вывозить оттуда снег. ул. Кирова,

ул. Ленина (участок от ул. Суворова до пер. Старичкова),

пл. Победы,

ул. Маршала Жукова,

ул. Труда,

ул. Телевизионная (участок от Карла Либкнехта до ул. Билибина),

ул. Билибина. Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.





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