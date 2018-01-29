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Калужан просят убрать машины с 7 улиц

29.01.2018 16:46 2 915 Дмитрий Ивьев
Калужан просят убрать машины с 7 улиц

В ночь на вторник, 30 января, в Калуге коммунальщики планируют вывозить снег с 7 улиц. Автомобилистов просят временно не оставлять там свой транспорт, чтобы не мешать работе техники.

  • ул. Болдина, разворотное кольцо на ул. Болдина,
  • ул. Гурьянова (от ул. Железняки до ул. Гурьянова, д. 7),
  • съезды с улицы Московской вдоль путепровода до ул. Путейской,
  • ул. Телевизионная (четная сторона),
  • ул. Ленина (от ул. Суворова до ул. Товарной - четная сторона),
  • ул. Кирова,
  • пл. Победы.

Также планируется вывоз снега с остановок общественного транспорта и пешеходных переходов по улицам Московской, Суворова,  Большевиков, Салтыкова-Щедрина, Степана Разина, рассказали в городской управе.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: авто

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