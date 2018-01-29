Калужан просят убрать машины с 7 улиц

В ночь на вторник, 30 января, в Калуге коммунальщики планируют вывозить снег с 7 улиц. Автомобилистов просят временно не оставлять там свой транспорт, чтобы не мешать работе техники.
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Также планируется вывоз снега с остановок общественного транспорта и пешеходных переходов по улицам Московской, Суворова, Большевиков, Салтыкова-Щедрина, Степана Разина, рассказали в городской управе.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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