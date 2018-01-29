Калужан просят убрать машины с 7 улиц

В ночь на вторник, 30 января, в Калуге коммунальщики планируют вывозить снег с 7 улиц. Автомобилистов просят временно не оставлять там свой транспорт, чтобы не мешать работе техники.

ул. Болдина, разворотное кольцо на ул. Болдина,

ул. Гурьянова (от ул. Железняки до ул. Гурьянова, д. 7),

съезды с улицы Московской вдоль путепровода до ул. Путейской,

ул. Телевизионная (четная сторона),

ул. Ленина (от ул. Суворова до ул. Товарной - четная сторона),

ул. Кирова,

пл. Победы.

Также планируется вывоз снега с остановок общественного транспорта и пешеходных переходов по улицам Московской, Суворова, Большевиков, Салтыкова-Щедрина, Степана Разина, рассказали в городской управе.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.