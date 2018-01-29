Губернатор предложил вернуться к закону о жёлтом такси

Калужские власти вновь обсудили работу таксистов. Калужане регулярно жалуются на хамское поведение водителей и отказы везти пассажиров с детьми.
Большинство сегодняшних таксистов - бомбилы, которые работают под прикрытием, заявили в понедельник, 29 января, на заседании областного правительства.
- К сожалению, профсоюзы наши бездеятельные, - сокрушался глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - Надо прямо сказать. Никак не перестроятся с советских времен. Подарки к Новому году, трали-вали… А на самом деле регулирование этой деятельности – такси – во всех странах жестко отслеживается профсоюзами. Именно профсоюзы не допускают на улицах излишнего появления этих машин. Мы отложили в свое время закон, который цвета определяет, давайте вернёмся. По крайней мере, по этому признаку мы будем знать, такси это или не такси.
Главе региона пояснили, что решить вопрос с таксистами можно только на федеральном уровне. Ведь сейчас разрешения выдаются на машину, а не на конкретного водителя-таксиста. Всего в области выдано более 4000 таких разрешений. При этом есть случаи, когда фирма, занимающаяся перевозками, имеет 1800 разрешений, а налоги, пенсионные и страховые отчисления выплачивает только за 10 человек. Чиновники признаются, что ничего с этим сделать не могут.
Депутат Госудумы Александр АВДЕЕВ сообщил, что закон, который регулировал работу такси, устарел:
- Новая редакция закона была принята, по-моему, в первом чтении в прошлом году. Но жизнь уходит далеко вперёд, приходится менять закон на ходу. Буквально за последний год начали активно развиваться электронные сервисы.
В Калуге с нелегальными перевозчиками предлагают бороться появлением знаков «Стоянка такси». Их хотят установить на вокзале Калуга-1 и в других местах, где предпочитают стоять перевозчики. Тогда нелегалов можно будет легко вычислить и оштрафовать. Но пока городской отдел ГИБДД не даёт на это своего согласия.
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