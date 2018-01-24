Калужан просят убрать машины с 8 улиц

24.01.2018 17:11 623 Дмитрий Ивьев

В ночь на четверг, 25 января, в Калуге собираются вывозить снег с восьми улиц, сообщает городская управа. Автомобилистов просят временно не парковать свои машины на этих участках, чтобы не мешать работе техники. В ночь на 25 января планируется вывозить снег: ул. Московская ( от ул. Азаровской до ул. Светлой),

автодорога Калуга-Серпухов (от ул. Киевка до ул. 40 лет Октября),

ул. Никитина (от ул. Луначарского до ул. Степана Разина),

ул. Гурьянова,

ул. Николо-Козинская (от ул. Кирова до ул. Никитина),

ул. Тульская (от ул. Луначарского до ул. Степана Разина),

ул. Баумана,

ул. Луначарского.





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