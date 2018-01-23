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Переход на окружной дороге убрали ради безопасности калужан

23.01.2018 16:59 9 1315 Дмитрий Ивьев
Переход на окружной дороге убрали ради безопасности калужан

В «Народных новостях» на нашем сайте пользователь Палыч на днях жаловался на демонтаж пешеходного перехода на окружной дороге. По его словам, «зеброй» постоянно пользовались в зимний период местные лыжники. Теперь же людям приходится рисковать жизнью и перебегать дорогу с лыжами в руках.

Ситуацию нам прокомментировали в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».

- Расположение пешеходного перехода на 31 километре дороги создавало угрозу жизни и здоровья пешеходов и автомобилистов в нарушение требований безопасности дорожного движения, - говорится в ответе дорожников. - Проектом «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань, обход Калуги от М-3 «Украина» с км 22+252 – км 41+707 в Калужской области», который получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», не предусмотрено размещение пешеходного перехода в данном месте.


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Тэги: авто дороги

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