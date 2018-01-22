Калужан просят убрать машины с 7 улиц

22.01.2018 16:24 602 Дмитрий Ивьев

В ночь на вторник, 23 января, в Калуге собираются убирать снег с семи улиц, сообщает горуправа. Автомобилистов просят временно не оставлять там свои машины, чтобы не мешать работе техники. ул. Кропоткина,

сквер им. Ленина по периметру,

ул. Кутузова,

ул. Кирова,

пер. Вишневый,

ул. Святослава Федорова,

ул. Глаголева.





Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus Подписаться Поделиться:

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Карта настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала: 0%



Не зацепила: 0% Опечалила: 0%



Возмутила: 0%

Порадовала Возмутила Опечалила Не зацепила





Комментарии читателей