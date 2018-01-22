Калужан просят убрать машины с 7 улиц

В ночь на вторник, 23 января, в Калуге собираются убирать снег с семи улиц, сообщает горуправа. Автомобилистов просят временно не оставлять там свои машины, чтобы не мешать работе техники.
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