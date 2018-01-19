Калужан просят не парковать машины на 9 улицах

В ночь на субботу, 20 января, с 9 улиц Калуги вывезут снег. Городская управа просит автомобилистов временно не оставлять там свои машины.
В ночь на 20 января планируется проведение работ по вывозу снега по следующим адресам:
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