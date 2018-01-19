Улицу Зерновую перекроют в Калуге

19.01.2018 16:08 2008 Дмитрий Ивьев

Из-за работ на водопроводе на улице Зерновой в Калуге три ночи подряд будет закрыт участок улицы Зерновой. По информации городской управы, 23-25 января с 22:00 до 06:00 нельзя будет проехать от улицы Малинники до улицы Зелёной.





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