Скрытый патруль: сотрудники ГИБДД пересядут на машины без опознавательных знаков

В четверг, 18 января, сотрудникам калужской дорожной полиции выдали персональные устройства регистрации информации «Дозор 77» и торжественно вручили 4 служебных автомобиля - Renault Logan и Hyundai Solaris.

- Разговоры по поводу материально-технического укрепления службы Госавтоинспекции велись давно, - прокомментировал событие начальник областного УГИБДД Алексей ХОЛОПОВ.

В этом году полицейские ожидают увеличения количества ДТП. В связи с этим из областного бюджета было выделено 10 миллионов рублей, за счёт которых и было приобретено спецоборудование.

- Видеорегистраторы позволят нам упростить ситуацию с мздоимством, - добавил Холопов. - Всё это будет чётко фиксироваться.

По словам Холопова, ранее сотрудник ДПС, выходя из автомобиля, оказывался вне поля зрения своего начальства. В основном «Дозором 77», которые будут крепиться на одежду инспекторов, оснастят дорожных полицейских в Калуге и сотрудников специализированного взвода, которые выезжают на территории.

А на новых машинах без опознавательных знаков будет вестись скрытое патрулирование.

- Четыре автомобиля будут работать в паре с ДПС. Информация по радиосвязи о нарушителе будет передана сотрудникам ДПС. И те его остановят, - пояснил Холопов. - Выявление в потоке нарушителей ПДД - это широко используемый метод на дорогах Москвы. Я думаю, применимый и у нас, не только в городе, но и на федеральных дорогах.