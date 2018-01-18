ГИБДД объявила о массовых проверках на трассах

В пятницу и субботу, 19-20 января, на федеральных трассах М3 «Украина» и 1Р132 «Калуга – Тула – Михайлов - Рязань» инспекторы ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Как отмечают в дорожной полиции, за 2017 год на трассах в нашем регионе задержали 1562 пьяных водителя.
- На основании проведенного анализа определены места выявления лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, - говорится в сообщении управления ГИБДД.
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