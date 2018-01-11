Артамонова удивляет любовь россиян к седанам

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ любит ходить пешком, а из машин предпочитает микроавтобусы. Об этом он заявил в опубликованном в четверг, 11 января интервью агентству «РИА Новости».

- У нас, я думаю, мода на седаны тоже лет через пять пройдет, - отметил глава региона. - Они ведь непрактичные. Вот представьте, у вас есть автомобиль. Если это хэтчбэк или универсал, вы включили зимой отопление - и во всем салоне тепло. Вы можете приехать в магазин, положить продукты в багажник и не бояться, что они замерзнут. Или летом, вы включаете кондиционер - и тоже не боитесь, что продукты испортятся. Если это седан, зимой в багажнике все замерзнет, а летом «сварится». Но пока у наших соотечественников седан имеет необъяснимую популярность.

- А вы сами на какой машине ездите?

- Я люблю микроавтобусы. Для рабочих поездок в области использую Mercedes-Benz Viano. Мы купили эту машину шесть или семь лет назад. И она для меня очень удобна. В нее со мной садятся специалисты, помощники. Приезжаешь в район — садится глава администрации района, рассказывает, показывает. А в дорогом автомобиле представительского класса столько человек сядет? Помощник впереди и еще один человек сзади. А мне нужно три или четыре.

А вообще, я больше стараюсь ходить пешком. На расстояния до трех километров автомобилем не пользуюсь принципиально. Если мне нужно на совещание в Дом правительства в Калуге, иду пешком. В Москве из представительства Калужской области в Дом правительства РФ тоже иду пешком, на Старую площадь — пешком. До Старой площади, кстати, шесть километров. Но все равно получается быстрее, чем на машине. Для дальних поездок в Москве у меня тоже есть микроавтобус.

Это служебные автомобили. Дома у меня машины нет. При необходимости пользуемся автомобилем жены.