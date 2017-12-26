Прокуратура взялась за платную парковку во дворе

Как мы рассказывали, в конце ноября во дворе дома № 41 по улице 65 лет Победы появилась платная парковка.

- Первоначально земельный участок был выделен в 2008 году под застройку жилыми домами, - пояснял ранее ситуацию первый заместитель городского головы Калуги Алексей ДМИТРИЕВ. - В 2010-11 годах земельный участок был разделён на 17 земельных участков. В 2015 году оформлен в частную собственность. На том земельном участке, где находятся парковочные места, как раз предполагается строительство паркинга. В настоящий момент готовятся документы для разработки.

Жильцы обратилась в прокуратуру. В ходе проверки она подтвердила, что действительно застройщик разделил землю на 17 участков.

- В связи с данным разделом образовался земельный участок, который фактически сформирован по территории междворовых проездов, на котором в настоящий момент установлены металлические автобарьеры, - сообщает во вторник, 26 декабря, областная прокуратура.

Собственником участка в 2015 году стало ООО «Управление и эксплуатация-3». Однако по закону междворовый проезд не может быть приватизирован.

Прокуратура выявила нарушения земельного и градостроительного законодательств. Владельцу участка внесено представление, в котором поставлен вопрос о передаче междворового проезда в собственность Калуги.