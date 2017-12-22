Калужан предупредили о возможных пробках в Анненках

Из-за ремонтных работ на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в районе Анненок с 22 по 25 декабря будет ограничено движение.

- На участке ремонта пропуск транспортных средств будет осуществляться по полосе встречного движения с переводом через разделительную полосу, - рассказали нам в управлении дорогами «Москва-Бобруйск». - Для направления потока и регулирования скоростного режима будут установлены временные дорожные знаки.

Дорожники просят водителей заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек.