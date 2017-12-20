Калужан просят убрать машины с 8 улиц

20.12.2017 16:58 488 Дмитрий Ивьев

В ночь на четверг, 21 декабря, в Калуге собираются вывозить снег с восьми улиц. На время уборки городская управа попросила водителей не парковаться на этих участках. ул. Кирова - участок от ул. Марата до Сквера Мира;

Площадь Победы;

участок дороги от Баррикад до ул. Ленина по ул. Московской;

ул. Рылеева - участок от ул. Рылеева до ул. Дзержинского;

ул. Плеханова - от ул. Кирова до ул. Дзержинского;

ул. Ленина от ул. Суворова в сторону ж/д вокзала;

ул. Октябрьская;

ул. Никитина.





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